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Комплекс «Самбекские высоты» будет закрыт 30 июня

Это связано с проведением профилактических работ.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Музейный комплекс «Самбекские высоты», атакованный 27 июня ВСУ, не будет работать 30 июня в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщает музей в «Максе».

«Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание, что 30 июня музей и вся территория комплекса будут временно недоступны для посещения в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.

27 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате воздушной атаки ВСУ зафиксировано попадание БПЛА на территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты». В результате 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы. На данный момент в больницах остаются двое, в том числе семилетняя девочка. Атака произошла во время проведения там фестиваля «Крылья славы».

29 июня Слюсарь сообщил, что ремонт внутренних помещений и здания комплекса может завершиться до 1 ноября, создана специальная комиссия, которая оценила масштаб работ, готовится необходимая документация.

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