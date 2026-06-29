Комплекс «Самбекские высоты» будет закрыт 30 июня

27 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате воздушной атаки ВСУ зафиксировано попадание БПЛА на территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты». В результате 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы. На данный момент в больницах остаются двое, в том числе семилетняя девочка. Атака произошла во время проведения там фестиваля «Крылья славы».