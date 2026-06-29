1,3 млн руб заплатит виновник слива отходов на землю под Волгоградом

Специалисты ведомства обнаружили слив жидких бытовых отходов во время выездной проверки около поселка Себрово. Им удалось установить, что сточные массы были выгружены на землю из машины. А отобранные в месте загрязнения пробы показали превышение загрязняющих веществ. Таким образом оказалось потравлено около 168 квадратным метров почвы. А сумма причиненного ущерба составила 1,38 млн рублей.