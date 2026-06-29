1,3 млн руб заплатит виновник слива отходов на землю под Волгоградом

В Волгоградской области суд взыскал компенсацию ущерба за загрязнение земли с владельца машины, с которой и сливались отходы на землю, сообщает Нижне-Волжское межрегиональное Управление Росприроднадзора.
Специалисты ведомства обнаружили слив жидких бытовых отходов во время выездной проверки около поселка Себрово. Им удалось установить, что сточные массы были выгружены на землю из машины. А отобранные в месте загрязнения пробы показали превышение загрязняющих веществ. Таким образом оказалось потравлено около 168 квадратным метров почвы. А сумма причиненного ущерба составила 1,38 млн рублей.
Владелец машины-вредителя — физлицо возмещать ущерб добровольным образом отказался. В связи с этим представители Управления были вынуждены взыскивать компенсацию в суде. Решением Михайловского райсуда, а затем и апелляционным определением Волгоградского областного суда на виновника загрязнение наложено обязательство возместить ущерб.
А ранее склад опасных отходов обнаружился на территории одного из предприятий Волгограда.