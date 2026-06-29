В адыгейской станице отремонтируют дом культуры

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Дом культуры отремонтируют в станице Кужорской в Адыгее, превратив его в современное пространство для досуга и творчества. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, лично проконтролировавший ход работ.
«Сельский дом культуры в Кужорской был построен в 1973 году и давно нуждался в ремонте, с такой просьбой к нам не раз обращались местные жители, и сегодня, благодаря федеральной поддержке, мы реализуем этот большой проект», — сказал Кумпилов.
По его словам, здание будет полностью модернизировано с сохранением исторического вида и функционального назначения. «Дом культуры должен стать современным пространством для досуга станичников, развития творчества и профессионального роста молодых талантов», — заметил Кумпилов.
В рамках осмотра объекта он указал на ряд недоработок и поручил строго соблюдать сроки и качество выполнения работ. Как пояснили в пресс-службе Кумпилова, он также поручил министру культуры региона эффективно использовать все возможности нацпроекта для развития отрасли, обеспечить контроль за качеством и сроками ремонта объектов культуры. «Всего с 2017 по 2026 год в республике построены и отремонтированы 69 домов культуры — это больше половины от общего числа ДК в республике», — заметили в пресс-службе.
Капремонт дома культуры в Кужорской ведется в рамках нацпроекта «Семья», на эти цели будет направлено порядка 105 млн рублей, из которых 70 млн рублей — средства федерального бюджета. В пресс-службе заметили, что все работы должны быть завершены до конца текущего года. «Планируется полная замена полов, систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, будет смонтировано новое отопление, вентиляция, система пожарной сигнализации и видеонаблюдение», — рассказали в пресс-службе. Также здесь предусмотрено обновление лестничных маршей, усиление внутренних конструкций и стеновых перегородок. Ожидается, что в отремонтированном здании разместятся сцена, современная библиотека, музей и спортзал.
Сам Кумпилов подчеркнул, что капремонт дома культуры стал «одним из шагов в комплексной работе органов власти, направленной на повышение качества жизни в каждом населенном пункте». «Впереди — много задач, при поддержке федерального центра продолжим их решать», — заключил глава Адыгеи, отметив важность инициативы на местах.