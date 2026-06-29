В адыгейской станице отремонтируют дом культуры

В рамках осмотра объекта он указал на ряд недоработок и поручил строго соблюдать сроки и качество выполнения работ. Как пояснили в пресс-службе Кумпилова, он также поручил министру культуры региона эффективно использовать все возможности нацпроекта для развития отрасли, обеспечить контроль за качеством и сроками ремонта объектов культуры. «Всего с 2017 по 2026 год в республике построены и отремонтированы 69 домов культуры — это больше половины от общего числа ДК в республике», — заметили в пресс-службе.