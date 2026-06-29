Эксперт Халимов рассказал о положительном влиянии физнагрузок на психику

Регулярные физические нагрузки и освоение новых спортивных дисциплин работают как эффективный природный антидепрессант и помогают справиться с тревогой. Об этом эксперт по фитнесу Эмиль Халимов рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Во время движения мышцы провоцируют выброс эндорфинов, серотонина и дофамина, что возвращает человеку интерес к жизни и гасит внутренние переживания. Аэробные тренировки дополнительно повышают уровень нейротрофического фактора BDNF, который поддерживает рост нервных клеток и формирование новых связей в мозге без эффекта привыкания.
Базовая врачебная норма составляет 150 минут умеренной активности в неделю или по 30 минут движения на протяжении пяти дней. Подъем настроения наблюдается уже после первых занятий, а устойчивый антидепрессивный эффект накапливается через четыре или шесть недель регулярных тренировок.
Освоение непривычного спорта заставляет мозг заново выстраивать координацию и оценивать баланс, что приносит дополнительные порции дофамина за каждую маленькую удачу. Привычные и отработанные до автоматизма движения переводят голову в фоновый режим и не дают нервной системе необходимой свежей стимуляции.
Подобный механизм получения удовольствия через физическое усилие помогает людям выходить из зависимостей и избавляться от вредных привычек. Мозг постепенно заменяет потребность в быстрых дофаминовых всплесках от алкоголя или бесконечного листания ленты в телефоне на более здоровые сценарии поведения.
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