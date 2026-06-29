Эксперт Халимов рассказал о положительном влиянии физнагрузок на психику

Базовая врачебная норма составляет 150 минут умеренной активности в неделю или по 30 минут движения на протяжении пяти дней. Подъем настроения наблюдается уже после первых занятий, а устойчивый антидепрессивный эффект накапливается через четыре или шесть недель регулярных тренировок.