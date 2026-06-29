Чиновница Парижа обвинила американцев в лицемерии из-за кондиционеров

Поводом для резонанса стали сообщения американцев, многие из которых проживают в пустынных регионах юга США, высмеивающие жителей Западной Европы за неспособность переносить высокие температуры. В ответ Пульвар написала в соцсетях: «Как второй по величине источник выбросов парниковых газов в мире, вы несёте значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы во Франции испытываем».