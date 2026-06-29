Чиновница Парижа обвинила американцев в лицемерии из-за кондиционеров

Вице-мэр Парижа по международным вопросам Одри Пульвар заявила, что США несут значительную ответственность за экстремальную жару, накрывшую Францию. Так она ответила на насмешки американских туристов и пользователей соцсетей, критикующих французов за отсутствие кондиционеров в жилых домах.
Поводом для резонанса стали сообщения американцев, многие из которых проживают в пустынных регионах юга США, высмеивающие жителей Западной Европы за неспособность переносить высокие температуры. В ответ Пульвар написала в соцсетях: «Как второй по величине источник выбросов парниковых газов в мире, вы несёте значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы во Франции испытываем».
«Ваши города, на 90% оснащённые кондиционерами, также причастны к этому. Поэтому, пожалуйста, хватит лекций. Просто начните делать своё дело», — цитирует заявление чиновницы британское издание The Telegraph.
Во Франции, в отличие от США, кондиционеры есть лишь примерно в каждой четвёртой семье. Исторически французы относились к ним со скепсисом: согласно опросу Ipsos, 78% жителей страны считают такие системы вредными для экологии, а каждый шестой респондент заявил, что готов терпеть жару ради планеты.
Однако рекордные температуры, превышающие 40 , вынуждают французов менять привычки — в магазинах страны раскупают переносные кондиционеры, покупатели выстраиваются в очереди за только что поступившим товаром. По данным французских властей, только за три дня — с 24 по 26 июня — в стране зафиксировано более 1000 случаев избыточной смертности, связанной с аномальной жарой.
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