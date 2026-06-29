В Волгограде продолжаются задержания авторов видео с ракетами ВСУ

Со слов молодой особы, поняв, что город подвергся атаке террористического киевского режима, она испугалась и взялась за телефон, чтобы снять себя на фоне происходящего за окном. Кружок, утверждает горожанка, она отправила подруге. Уже после выяснилось, что это видео попало в украинские каналы и стало доступным противнику.