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Волнистого попугая из США признали старейшим в мире

Американский волнистый попугай по имени Спудлс официально стал старейшим представителем своего вида среди ныне живущих особей. Об этом сообщает агентство UPI.

Американский волнистый попугай по имени Спудлс официально стал старейшим представителем своего вида среди ныне живущих особей. Об этом сообщает агентство UPI.

В момент, когда рекорд официально зарегистрировали, птице исполнилось 32 года и 86 дней.

Его владелица, Аманда Бет из Южной Каролины, рассказала, что получила Спудлса в подарок от своей матери в 1997 году, когда попугай уже достиг трехлетнего возраста. По словам Аманды, с течением времени разговорчивость Спудлса уменьшилась, однако каждое утро он неизменно приветствует людей фразой «красивый птенчик».

Она уверена, что добродушный характер Спудлса связан с влиянием его первого владельца.

В неволе волнистые попугаи в среднем живут 15−20 лет, поэтому возраст рекордсмена почти вдвое превышает обычную продолжительность жизни этого вида, передает Aif.ru.

В феврале домашнюю лошадь, которая принадлежит американке Пейдж Сигмон Блумер из штата Вирджиния, официально признали самой старой из живущих в мире животных этого вида по версии Книги рекордов Гиннесса. Лошадь зовут Фэнси, 1 апреля ей исполнилось уже 38 лет.

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