Волнистого попугая из США признали старейшим в мире

Его владелица, Аманда Бет из Южной Каролины, рассказала, что получила Спудлса в подарок от своей матери в 1997 году, когда попугай уже достиг трехлетнего возраста. По словам Аманды, с течением времени разговорчивость Спудлса уменьшилась, однако каждое утро он неизменно приветствует людей фразой «красивый птенчик».