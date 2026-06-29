Волнистого попугая из США признали старейшим в мире

Американский волнистый попугай по имени Спудлс официально стал старейшим представителем своего вида среди ныне живущих особей. Об этом сообщает агентство UPI.
В момент, когда рекорд официально зарегистрировали, птице исполнилось 32 года и 86 дней.
Его владелица, Аманда Бет из Южной Каролины, рассказала, что получила Спудлса в подарок от своей матери в 1997 году, когда попугай уже достиг трехлетнего возраста. По словам Аманды, с течением времени разговорчивость Спудлса уменьшилась, однако каждое утро он неизменно приветствует людей фразой «красивый птенчик».
Она уверена, что добродушный характер Спудлса связан с влиянием его первого владельца.
В неволе волнистые попугаи в среднем живут 15−20 лет, поэтому возраст рекордсмена почти вдвое превышает обычную продолжительность жизни этого вида, передает Aif.ru.
В феврале домашнюю лошадь, которая принадлежит американке Пейдж Сигмон Блумер из штата Вирджиния, официально признали самой старой из живущих в мире животных этого вида по версии Книги рекордов Гиннесса. Лошадь зовут Фэнси, 1 апреля ей исполнилось уже 38 лет.