Врач Устинова назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

Она отметила, что сладкие ликеры и коктейли содержат значительно больше калорий из-за добавленного сахара по сравнению с сухими винами или крепким алкоголем без подсластителей. При этом энергия от переработки этилового спирта расходуется организмом преимущественно на выработку тепла и не откладывается напрямую в виде жировых запасов.