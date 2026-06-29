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Врач Устинова назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

Врач Елена Устинова заявила, что сухое вино и крепкий алкоголь безопаснее ликеров и коктейлей.

Источник: Аргументы и факты

Главная причина набора лишнего веса после праздничных застолий кроется не в самом спиртном, а в сопутствующем переедании на фоне снижения самоконтроля. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт, диетолог Елена Устинова.

Она отметила, что сладкие ликеры и коктейли содержат значительно больше калорий из-за добавленного сахара по сравнению с сухими винами или крепким алкоголем без подсластителей. При этом энергия от переработки этилового спирта расходуется организмом преимущественно на выработку тепла и не откладывается напрямую в виде жировых запасов.

Употребление спиртного заметно усиливает аппетит и заставляет людей съедать гораздо больше запланированного, особенно если застолье сопровождается обильной жирной пищей. Именно сочетание больших порций калорийных закусок с алкоголем приводит к появлению отеков из-за задержки жидкости и последующей прибавке на весах.

Тем, кто внимательно следит за своей фигурой, специалист рекомендует выбирать брют, сухое вино или крепкие напитки вроде водки и коньяка. Такие варианты содержат минимальное количество углеводов и помогают избежать резкого скачка калорийности рациона.

Небольшое количество качественного спиртного без сладких закусок не нанесет вреда фигуре при условии сохранения общего контроля над аппетитом. Длительные застолья с обильными возлияниями и тяжелой едой остаются главным фактором риска для сохранения стройности.

Ранее нарколог Руслан Исаев ответил на вопрос о безопасной дозе алкоголя.