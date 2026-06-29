Стала известна причина смерти звезды фильма «Звонок» Дэйви Чейз

Чейз получила широкую известность после выхода «Звонка» в 2002 году, где она воплотила образ Самары Морган. Эта героиня стала одним из наиболее узнаваемых персонажей хорроров начала 2000-х. За эту роль актриса удостоилась премии MTV Movie Award в номинации «Лучший злодей». В том же году она озвучила главную героиню в мультфильме Disney «Лило и Стич», а также в последующем телесериале.