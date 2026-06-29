Без вести пропавшего вице-чемпиона Европы ищут в Нидерландах

Рус является серебряным призёром чемпионата Европы 2020 года и вице-чемпионом мира 2022 года в эстафете. Из-за травмы бедра он пропустил Олимпийские игры 2026 года, а в январе перенёс операцию. К поискам подключились и коллеги-спортсмены: олимпийские чемпионы Йенс ван 'т Вут и Ксандра Велзебур распространили в соцсетях призыв о помощи в поисках Руса.