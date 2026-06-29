Без вести пропавшего вице-чемпиона Европы ищут в Нидерландах

В Нидерландах продолжаются поиски 26-летнего вице-чемпиона Европы по шорт-треку Свена Руса. Спортсмен перестал выходить на связь в субботу, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Как информирует AD.nl, последний раз Руса видели на автозаправке в Мёйдене. Он управлял белым автомобилем Mitsubishi ASX с наклейками национальной сборной TeamNL. Вскоре после этого его машина была обнаружена на долгосрочной парковке P3 амстердамского аэропорта Схипхол.
Полиция располагает данными, позволяющими предположить, что спортсмен мог покинуть страну рейсом из Схипхола. Последний раз телефонный контакт с ним был установлен примерно в 19:05.
В Федерации конькобежного спорта Нидерландов (KNSB) заявили, что «глубоко потрясены» случившимся. В организации выразили надежду на скорейшее получение положительных новостей и пообещали поддерживать связь с семьёй Руса.
Рус является серебряным призёром чемпионата Европы 2020 года и вице-чемпионом мира 2022 года в эстафете. Из-за травмы бедра он пропустил Олимпийские игры 2026 года, а в январе перенёс операцию. К поискам подключились и коллеги-спортсмены: олимпийские чемпионы Йенс ван 'т Вут и Ксандра Велзебур распространили в соцсетях призыв о помощи в поисках Руса.
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