Об угрозе удара БПЛА предупредили волгоградцев

Угроза удара беспилотниками нависла над Волгоградской областью поздним вечером понедельника. О возможной атаке дронами ВСУ волгоградцев предупредили в 22:33.
Горожан попросили не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, а также сохранять бдительность на улице.
Сегодня вечером в регионе объявили ракетную опасность, впервые оповестив о ней сигналом воздушной тревоги.
Фото Андрея Поручаева.
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