В Ростове через суд защитили пенсионера, пострадавшего от мошенников

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина поверил в возможность дополнительного заработка и перевел обманщикам почти 300 тысяч рублей. Когда ростовчанин понял, что стал жертвой аферистов, он обратился к правоохранителям. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).