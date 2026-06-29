Эйфелева башня «выросла» на десять сантиметров из-за аномальной жары

Британский певец Гарри Стайлс упал на сцене стадиона Wembley Stadium в ходе концерта, который проходил во время аномальной жары в Лондоне. 26 июня в рамках тура Together, Together артист выступал в английской столице. После того как музыкант выпил воды, он неожиданно упал на пол. Спустя примерно 20 секунд артист поднялся, помахал зрителям на прощание и покинул сцену.