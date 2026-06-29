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Эйфелева башня «выросла» на десять сантиметров из-за аномальной жары

Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая обрушилась на Францию. Инженеры объяснили, что в конструкции главной достопримечательности Парижа содержится пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается, передает РИА Новости.

Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая обрушилась на Францию. Инженеры объяснили, что в конструкции главной достопримечательности Парижа содержится пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается, передает РИА Новости.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1,3 тысячи случаев избыточной смертности, связанных с экстремальной жарой. В газете Le Parisien также сообщили, что около тысячи избыточных смертей на фоне аномально жаркой погоды зафиксировали во Франции с 24 июня.

Британский певец Гарри Стайлс упал на сцене стадиона Wembley Stadium в ходе концерта, который проходил во время аномальной жары в Лондоне. 26 июня в рамках тура Together, Together артист выступал в английской столице. После того как музыкант выпил воды, он неожиданно упал на пол. Спустя примерно 20 секунд артист поднялся, помахал зрителям на прощание и покинул сцену.

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