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Анчелотти заявил, что Неймар должен был выйти в овертайме игры с японцами

Сборная Бразилии одержала волевую победу со счетом 2:1, забив в компенсированное время.

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти приберегал рекордсмена по количеству голов за команду Неймара на случай дополнительного времени в матче 1/16 финала чемпионата мира с японцами. Комментарий Анчелотти приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Бразилии одержала волевую победу со счетом 2:1. Победный мяч Габриэл Мартинелли забил на шестой компенсированной минуте.

«Мы сохраняли хладнокровие, у нас было достаточно ресурсов как на поле, так и на скамейке запасных. Япония — непростой соперник, эта команда действует очень организованно и интенсивно. Я приберегал Неймара для дополнительного времени: он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять структуру игры, так как команда действовала хорошо», — отметил Анчелотти.

В ⅛ финала сборная Бразилии сыграет с победителем встречи между командами Норвегии и Кот-д’Ивуара, которая состоится 30 июня.