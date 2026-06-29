Анчелотти заявил, что Неймар должен был выйти в овертайме игры с японцами

«Мы сохраняли хладнокровие, у нас было достаточно ресурсов как на поле, так и на скамейке запасных. Япония — непростой соперник, эта команда действует очень организованно и интенсивно. Я приберегал Неймара для дополнительного времени: он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять структуру игры, так как команда действовала хорошо», — отметил Анчелотти.