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Стоматолог Герман Дьяк предупредил об опасности стресса для зубов

Стоматолог Герман Дьяк заявил, что стресс может привести к бруксизму.

Источник: Аргументы и факты

Сильное нервное перенапряжение провоцирует непроизвольный скрежет и сжатие челюстей, что приводит к разрушению зубной эмали и повреждению установленных стоматологических конструкций. Об опасности этого состояния для здоровья полости рта стоматолог-терапевт Герман Дьяк рассказал в интервью «Ленте.ру».

Развитие бруксизма сопровождается повышенной чувствительностью зубов, появлением микротрещин и сколов, а также чрезмерной нагрузкой на пломбы, коронки и импланты. Пациенты часто не замечают самого привыкания сжимать челюсти днем и обращаются к врачу только после возникновения болевых ощущений, следов прикусывания щек или щелчков в суставе.

Ранее врач Артем Корякин рассказал о тяжелых последствиях привычки терпеть зубную боль.