Стоматолог Герман Дьяк предупредил об опасности стресса для зубов

Развитие бруксизма сопровождается повышенной чувствительностью зубов, появлением микротрещин и сколов, а также чрезмерной нагрузкой на пломбы, коронки и импланты. Пациенты часто не замечают самого привыкания сжимать челюсти днем и обращаются к врачу только после возникновения болевых ощущений, следов прикусывания щек или щелчков в суставе.