Стоматолог Герман Дьяк предупредил об опасности стресса для зубов

Сильное нервное перенапряжение провоцирует непроизвольный скрежет и сжатие челюстей, что приводит к разрушению зубной эмали и повреждению установленных стоматологических конструкций. Об опасности этого состояния для здоровья полости рта стоматолог-терапевт Герман Дьяк рассказал в интервью «Ленте.ру».
Развитие бруксизма сопровождается повышенной чувствительностью зубов, появлением микротрещин и сколов, а также чрезмерной нагрузкой на пломбы, коронки и импланты. Пациенты часто не замечают самого привыкания сжимать челюсти днем и обращаются к врачу только после возникновения болевых ощущений, следов прикусывания щек или щелчков в суставе.
Ранее врач Артем Корякин рассказал о тяжелых последствиях привычки терпеть зубную боль.