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Миллион-миллион долларов США: гастроли Пугачёвой в Таиланде могут сорваться из-за сказочного гонорара

Организаторы концертов считают, что в стране нет настолько богатой публики.

Источник: Клопс.ru

Публика в Таиланде не потянет гастрольный тур Аллы Пугачёвой стоимостью в 2 млн долларов США. В стране нет достаточного количества заинтересованной публики, готовой покупать билеты по сказочным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей шоу-бизнеса королевства.

«Никто из нас и никто из наших таиландских партнёров не делал таких предложений Алле Пугачёвой. Такие гастроли попросту невозможны, потому что в Таиланде нет такого количества потенциальных слушателей, готовых покупать дорогие билеты на концерты Пугачёвой», — прокомментировали собеседники агентства сообщения в СМИ о высоком гонораре примадонны.

На Пхукете и в Паттайе уже проходили отечественных исполнителей. Но выступления группы «Ленинград», Дианы Арбениной, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других артистов стоили в несколько раз дешевле.

В декабре 2025 года Алла Пугачёва выпустила новую песню «Давай просто жить».

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