Миллион-миллион долларов США: гастроли Пугачёвой в Таиланде могут сорваться из-за сказочного гонорара

«Никто из нас и никто из наших таиландских партнёров не делал таких предложений Алле Пугачёвой. Такие гастроли попросту невозможны, потому что в Таиланде нет такого количества потенциальных слушателей, готовых покупать дорогие билеты на концерты Пугачёвой», — прокомментировали собеседники агентства сообщения в СМИ о высоком гонораре примадонны.