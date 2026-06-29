ЦИК: Лавров и Собянин не обязаны уходить в отпуск на время думской кампании

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин, включенные в федеральный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, не обязаны уходить в отпуск на время кампании, поскольку их посты относятся к государственным должностям. При этом уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой как госслужащему и военному корреспонденту Евгению Поддубному как работнику организации, выпускающей СМИ, потребуется оформить отпуск на время участия в выборах, сообщил ТАСС собеседник в ЦИК РФ.