ЦИК: Лавров и Собянин не обязаны уходить в отпуск на время думской кампании

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин, включенные в федеральный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, не обязаны уходить в отпуск на время кампании, поскольку их посты относятся к государственным должностям. При этом уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой как госслужащему и военному корреспонденту Евгению Поддубному как работнику организации, выпускающей СМИ, потребуется оформить отпуск на время участия в выборах, сообщил ТАСС собеседник в ЦИК РФ.
Он пояснил, что необходимость оформления отпуска наступит после прохождения этапа регистрации кандидатов. В отношении кандидатов, включенных в федеральный список, соответствующие документы должны быть представлены в ЦИК в течение пяти дней после регистрации.
«Кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, а также работающие в организациях, выпускающих СМИ, должны будут уйти в предвыборный отпуск после регистрации федерального списка», — пояснил собеседник.
Таким образом, глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы регионов, после регистрации списка кандидатов могут не уходить в отпуск на время кампании, поскольку их посты относятся к государственным должностям. Вместе с тем, как пояснил собеседник, на них, как и на остальных кандидатов, распространяется запрет на использование преимуществ должностного или служебного положения.
Иной порядок действует для кандидатов, находящихся на государственной службе или работающих в СМИ. В частности, после регистрации списка на время кампании в отпуск должны уйти уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и журналист, военный корреспондент Евгений Поддубный.
В воскресенье съезд «Единой России» выдвинул кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошли 400 человек, он разделен на 57 региональных групп. В общефедеральную часть вошли Лавров, Собянин, Львова-Белова, Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин. Также партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам. Выборы в Думу пройдут с 18 по 20 сентября.