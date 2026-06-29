Музею Мирового океана в Калининграде присвоили статус особо ценного объекта

28 июня 2026 года отнесён к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Присвоение статуса предполагает особые формы государственной поддержки и позволяет музею сохранять темп развития. Правительство обеспечит правовые, финансовые и материальные условия для сохранности коллекций. Депозитарием Госсвода особо ценных объектов является Министерство культуры России. Объекты из свода могут быть представлены в ЮНЕСКО для включения в Список всемирного наследия.
С предложением наделить музей особым статусом в августе 2025 года выступил губернатор Алексей Беспрозванных.
Генеральный директор музея Денис Миронюк назвал указ «подарком к 80-летию Калининградской области». «Нас переполняет гордость за дело, которым мы занимаемся, за музей и за нашу великую страну», — сказал он.