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Музею Мирового океана в Калининграде присвоили статус особо ценного объекта

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» указом президента Владимира Путина от.

Источник: KaliningradToday

28 июня 2026 года отнесён к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Присвоение статуса предполагает особые формы государственной поддержки и позволяет музею сохранять темп развития. Правительство обеспечит правовые, финансовые и материальные условия для сохранности коллекций. Депозитарием Госсвода особо ценных объектов является Министерство культуры России. Объекты из свода могут быть представлены в ЮНЕСКО для включения в Список всемирного наследия.

С предложением наделить музей особым статусом в августе 2025 года выступил губернатор Алексей Беспрозванных.

Генеральный директор музея Денис Миронюк назвал указ «подарком к 80-летию Калининградской области». «Нас переполняет гордость за дело, которым мы занимаемся, за музей и за нашу великую страну», — сказал он.

В Госсвод особо ценных объектов входят Государственный Эрмитаж, Большой театр, Московская консерватория, МГУ и другие знаковые объекты страны. Музей Мирового океана основан в 1990 году Светланой Сивковой. Сегодня это один из крупнейших морских музеев России.

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