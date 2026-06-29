В Челябинске при поддержке Народного фронта открыли футбольное поле для незрячих

«Инвалиды по зрению часто закрываются и уходят в себя, потому что им сложно найти поддержку среди здоровых людей. Футбол — групповая игра. Ребята находят друзей, осваиваются в этом мире. Для ветеранов СВО это особенно важно: многие после ранения считают, что жизнь закончилась. Мы показываем: это не так. Мы рядом, мы готовы помогать. И люди это видят и ценят», — отметил старший тренер футбольного клуба «Преодоление» Артем Костин.