В Челябинске при поддержке Народного фронта открыли футбольное поле для незрячих

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специализированное футбольное поле для незрячих открылось в Челябинске при поддержке Народного фронта. Инициатива была реализована по предложению ветерана СВО Вадима Шарипова, сообщили ТАСС в Народном фронте.
В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Идею создания поля предложил ветеран СВО, активист Народного фронта, участник «Команды Путина» Вадим Шарипов. В декабре 2025 года он принимал обращения граждан в кол-центре Народного фронта во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», а затем на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в Челябинской области.
«Благодаря президенту, Народному фронту и правительству Челябинской области проект реализовался. Чувство неописуемое. Мечты сбываются. Для ребят с проблемами зрения важны общение и занятия спортом. А футбол — это координация, это командная игра. Ребята заряжены к играм, к тренировкам», — рассказал Шарипов.
Народный фронт взял инициативу в работу, а региональные власти выделили помещение и ставку для тренера. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами внутри позволяет игрокам определять его положение и траекторию движения по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов и нашел тренера. Команда получила название «Преодоление».
«Инвалиды по зрению часто закрываются и уходят в себя, потому что им сложно найти поддержку среди здоровых людей. Футбол — групповая игра. Ребята находят друзей, осваиваются в этом мире. Для ветеранов СВО это особенно важно: многие после ранения считают, что жизнь закончилась. Мы показываем: это не так. Мы рядом, мы готовы помогать. И люди это видят и ценят», — отметил старший тренер футбольного клуба «Преодоление» Артем Костин.
В Народном фронте отметили, что в Челябинской области это первый подобный проект, а всего в стране насчитывается около 10 таких секций. В дальнейшем к занятиям планируется привлекать не только ветеранов СВО, но и детей с инвалидностью по зрению. На открытии поля незрячим футболистам подарили мячи и игровую форму, дизайн которой разработал Народный фронт. Также игроки получат тифлоприбор «Ориентир» для обсуждения игры на макете и открытки с автографами известных футболистов.