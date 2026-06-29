Турецкого комика хотят посадить за шутки о Коране

Заместитель председателя турецкой консервативной партии «Великое единство» Самет Багджи пригрозил судом комику Денизу Гёкташу из-за высказываний в его YouTube-шоу. Политик обвинил артиста в оскорблении религиозных и национальных чувств турков.
Багджи назвал комика «человеком с мерзким и грязным языком», который осмелился оскорбить Аллаха, Священный Коран и верующих. По его словам, Гёкташ — «лживый, лицемерный и невоспитанный провокатор». Политик заявил, что намерен привлечь к ответственности не только самого комика, но и организации, отвечающие за его выступления.
Скандал разгорелся вокруг недавнего стендап-выступления Гёкташа «Мёртвое море», запись которого 24 июня была опубликована на YouTube. За пять дней шоу набрало около шести миллионов просмотров. В 90-минутном выступлении, записанном 1 июня в стамбульском театре Harbiye Cemil Topuzlu, комик иронизирует на темы политики, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и даже обсуждает вероятность собственного уголовного преследования.
Поводом для обвинений стала шутка о священных книгах. Гёкташ пошутил, что «первые три книги были хороши, но перевод четвёртой подкачал», добавив, что автору, вероятно, было трудно, когда новая идея появлялась уже после завершения работы над «последней книгой». Эта реплика была воспринята как насмешка над Кораном.
На этом фоне прокуратура Стамбула уже возбудила уголовное дело в отношении комика по статье 216 Уголовного кодекса Турции, предусматривающей наказание за публичное оскорбление религиозных ценностей, если это действие способно нарушить общественный порядок. Кроме того, после жалоб со стороны представителей правящей партии турецкие власти заблокировали доступ к фрагментам выступления на платформе X (бывший Twitter) — ссылаясь на угрозу национальной безопасности и общественному порядку.
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