Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший принц Эндрю приказал найти для него вампира

Бывший принц Эндрю предложил найти вампира, который выпьет его королевскую кровь.

Источник: Комсомольская правда

Младший брат короля Британии Карла III, бывший принц Эндрю, предложил слугам найти вампира, который выпил бы всю его королевскую кровь. Об этом сообщает издание Daily Express.

Ранее экс-принц был вынужден покинуть резиденцию Роял Лодж возле Виндзорского замка и переехать в скромный коттедж. Как отмечает источник, в разговоре со своим персоналом бывший герцог Йоркский приказал обращаться к нему, используя прежний титул. Напомним, что своего статуса он лишился в 2025 году по решению Карла III.

В ответ на потенциальные возражения прислуги, брат короля Великобритании заявил, что он продолжит настаивать на своем, пока к нему не пришлют вампира, который «выпьет каждую каплю королевской крови» из его вен.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший принц Эндрю, находящийся под следствием в связи с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, тайно бежал из поместья в Сандрингеме и отправился во Францию за чужой счет.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше