Бывший принц Эндрю приказал найти для него вампира

Младший брат короля Британии Карла III, бывший принц Эндрю, предложил слугам найти вампира, который выпил бы всю его королевскую кровь. Об этом сообщает издание Daily Express.
Ранее экс-принц был вынужден покинуть резиденцию Роял Лодж возле Виндзорского замка и переехать в скромный коттедж. Как отмечает источник, в разговоре со своим персоналом бывший герцог Йоркский приказал обращаться к нему, используя прежний титул. Напомним, что своего статуса он лишился в 2025 году по решению Карла III.
В ответ на потенциальные возражения прислуги, брат короля Великобритании заявил, что он продолжит настаивать на своем, пока к нему не пришлют вампира, который «выпьет каждую каплю королевской крови» из его вен.
Ранее KP.RU сообщал, что бывший принц Эндрю, находящийся под следствием в связи с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, тайно бежал из поместья в Сандрингеме и отправился во Францию за чужой счет.