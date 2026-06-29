Эксперт Васецкий рассказал, как избежать порчи газона на дачном участке

Неосторожный уход за газоном способен привести к пожелтению травы, появлению проплешин и полной гибели растительности. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор Илья Васецкий.
Одной из самых частых ошибок считается слишком низкий срез, который оголяет почву и провоцирует перегрев корневой системы. Эксперт рекомендует оставлять высоту стеблей от пяти до семи сантиметров и проводить стрижку в утренние или вечерние часы для снижения стресса у растений.
Постоянное механическое воздействие истощает корни и делает траву уязвимой для выгорания, поэтому частые стрижки также не рекомендуются. Специалист добавил, что необходимо применять только остро заточенные лезвия, так как тупые инструменты рвут стебли и оставляют неровные сухие края.
В жаркую погоду следует отдавать предпочтение аккумуляторным газонокосилкам, которые отличаются легкостью и не перегреваются при высоких температурах. Такая техника обеспечивает стабильную мощность и позволяет аккуратно обрабатывать участок без лишнего давления на грунт.
Летом участок нужно регулярно и обильно поливать, чтобы влага проникала в глубокие слои почвы. Перед стрижкой газон должен обязательно просохнуть, поскольку работа по мокрой траве повреждает молодые побеги и вызывает неравномерное пожелтение.
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