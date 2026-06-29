Эксперт Васецкий рассказал, как избежать порчи газона на дачном участке

Одной из самых частых ошибок считается слишком низкий срез, который оголяет почву и провоцирует перегрев корневой системы. Эксперт рекомендует оставлять высоту стеблей от пяти до семи сантиметров и проводить стрижку в утренние или вечерние часы для снижения стресса у растений.