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Ipsos: 26,5% словаков готовы участвовать в референдуме о лишении выплат для Фицо

Избирателям также предложат высказаться о восстановлении в структуре государственных органов специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

БРАТИСЛАВА, 29 июня. /ТАСС/. Референдум в Словакии о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат может провалиться из-за низкой активности избирателей. К такому выводу пришли сотрудники социологического агентства Ipsos, выяснившие, что в нем готовы участвовать только 26,5% словаков.

«В референдуме примут участие 26,5% избирателей, а 73,5% избирателей не планируют участвовать в нем. Голосование должно состояться в субботу, 4 июля», — со ссылкой на итоги социологического исследования сообщил новостной портал Dennikn.

Кроме вопроса об отмене пожизненных выплат для премьера, избирателям предложат высказаться о восстановлении в структуре государственных органов специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Они были упразднены правительством Фицо.

Проведение референдума инициировала либеральная непарламентская партия «Демократы». Ей удалось собрать установленное законом число подписей избирателей под соответствующей петицией к властям, отметил портал.

Для проведения общенационального референдума по петиции в Словакии необходимо собрать минимально 350 тыс. подписей граждан с правом голоса. Для признания итогов голосования порог явки должен превысить 50%.

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