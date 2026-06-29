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В Карелии создадут реестр достопримечательностей с льготным доступом для местных жителей

В 2025 году доходы бюджета республики от туристической отрасли превысили 652,5 млн рублей.

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Карелии планируют создать реестр достопримечательностей с льготным доступом для местных жителей и расширить количество объектов, предоставляющих им скидку. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития Карелии Антон Фокин.

«Мы прорабатываем вопрос о возможности посещения местными жителями туристических достопримечательностей на льготных условиях. Многие представители бизнеса уже идут навстречу. Также планируем подготовить реестр объектов, где предоставляются льготы местным жителям», — рассказал министр.

В 2025 году доходы бюджета Карелии от туристической отрасли превысили 652,5 млн рублей — это на 36,5% больше, чем годом ранее. Из них 80 млн рублей — это поступления от туристического налога.