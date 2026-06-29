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Три династии волгоградцев вышли в финал семейного конкурса России

Волгоградские династии успешно выступили на окружном полуфинале ЮФО и будут представлять регион на федеральном этапе.

Сразу три семьи из Волгоградской области успешно представили регион на окружном полуфинале Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и прошли в финал конкурса, сообщает комитет молодежной политики региона.

Победителями в ЮФО признаны семь Крапивиных, Курловых и Бочаровых, Каминских, Дмитриевых, Шопиных из города-героя, а также многодетная семья Кузьминых, Шуваевых, Сосниных из Палласовского района. Все они отлично прошли различные испытания окружного полуфинала, включая творческие, спортивные и интеллектуальные задания.

Теперь они представят регион в финале Всероссийского конкурса, который начнется 5 июля в Москве. В общей сложности в финал прошло больше 330 семей из 85 регионов страны. 6−7 июля они поборются за звание лучших в столице, а уже 8 июля — в День семьи, любви и верности организаторы наградят лучших. Все финалисты отправятся в семейные путешествия, а 60 победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.

Ранее также в городе-герое определили, кто из ветеранов спецоперации представит регион на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».