Три династии волгоградцев вышли в финал семейного конкурса России

Теперь они представят регион в финале Всероссийского конкурса, который начнется 5 июля в Москве. В общей сложности в финал прошло больше 330 семей из 85 регионов страны. 6−7 июля они поборются за звание лучших в столице, а уже 8 июля — в День семьи, любви и верности организаторы наградят лучших. Все финалисты отправятся в семейные путешествия, а 60 победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.