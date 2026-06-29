Актриса из «Собаки Баскервилей» умерла в 86 лет

В 1978 году Кит снялась в приключенческой комедии «Собака Баскервилей». За свою актёрскую и общественную деятельность в 2014 году она была удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи, а также на протяжении многих лет возглавляла Актерский благотворительный фонд. Актриса вышла замуж за бывшего полицейского Родни Тимсона в 1978 году, в 1988-м супруги усыновили двух мальчиков-братьев.