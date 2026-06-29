Актриса из «Собаки Баскервилей» умерла в 86 лет

Британская актриса Пенелопа Кит, известная зрителям по сериалу «Мстители» и фильму «Собака Баскервилей», скончалась в возрасте 87 лет. Актриса ушла из жизни на фоне онкологического заболевания в своём доме в графстве Суррей, где прожила более полувека.
О смерти актрисы сообщила её семья, опубликовав заявление в газете The Telegraph. Близкие актрисы отметили, что Кит мирно скончалась «в ходе борьбы с онкологическим заболеванием» и выразили благодарность врачам за оказанную поддержку и заботу во время лечения.
Пенелопа Кит родилась 2 апреля 1940 года в Саттоне, графство Суррей. Путь в профессию начинался с работы в репертуарных театрах, в 1963 году она вошла в труппу Королевской шекспировской компании. Прорывными ролями актрисы стали работы в популярных комедийных ситкомах 1970-х годов — «Хорошая жизнь» и «Рождённый в поместье», которые принесли ей любовь зрителей по всему миру.
В 1978 году Кит снялась в приключенческой комедии «Собака Баскервилей». За свою актёрскую и общественную деятельность в 2014 году она была удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи, а также на протяжении многих лет возглавляла Актерский благотворительный фонд. Актриса вышла замуж за бывшего полицейского Родни Тимсона в 1978 году, в 1988-м супруги усыновили двух мальчиков-братьев.
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