Super: Лерчек переехала в новый дом за 180 млн рублей

Лерчек начала новую жизнь в новом доме. Несмотря на продолжающееся лечение от рака и суды по ее делу, блогер строит личное счастье.
Пока бывший муж Леры Артем Чекалин находится в СИЗО и пытается обжаловать приговор — ему дали 7 лет лишения свободы — она перебралась в новый дом. На это намекнул Луис Сквиччиарини, он опубликовал в соцсетях домашние кадры с Лерой, детьми, и на видео частично видны интерьеры нового жилища пары.
Как сообщает Super.ru, особняк находится на Новой Риге. Площадь дома составляет 659 квадратных метров. В распоряжении многодетной семьи пять спален, в каждой из которых просторная гардеробная и санузел, большая гостиная с камином и панорамными окнами, бильярдная и круглогодичная терраса. На кухне техника премиум-класса, а в доме дорогая мебель.
Также теперь у семьи есть свой тренажерный зал, что непременно оценит блогер. Несмотря на лечение она не пропускала тренировки.
Особняк стоит на участке в 23 сотки, где все продумано до мелочей: хороший сад, детская площадка, гараж и парковка.
Ранее особняк был выставлен на продажу, владельцы просили за него 180 млн рублей. Не так давно объявление было снято с публикации. Но пока до конца не ясно, купила ли Чекалина дом или арендует его.