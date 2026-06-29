Клуб MLS «Чикаго Файр» объявил о переходе футболиста Левандовского

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Польский нападающий Роберт Левандовский подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Чикаго Файр». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.
С лета 2022 года поляк выступал за «Барселону». В составе команды футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании и один раз победил в кубке страны.
Левандовскому 37 лет. С 2010 по 2014 год он играл за дортмундскую «Боруссию», а с 2014 по 2022 год — за мюнхенскую «Баварию», с которой он восемь раз стал чемпионом Германии, трижды — обладателем Кубка Германии, а также победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. За сборную Польши Левандовский провел 165 матчей и забил 89 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.