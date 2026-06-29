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Бассейны, ванны, душ в вольерах: в Калининградском зоопарке показали, как звери спасаются от жары

Животных кормят смесью замороженных орехов и фруктов.

Источник: Клопс.ru

Для того чтобы обитатели Калининградского зоопарка хорошо перенесли жару, для них наполнили бассейны, ванны, а в некоторых вольерах установили душ. Об этом рассказали в учреждении в понедельник, 29 июня.

«Все жаркие выходные коллеги боролись с жарой: бассейны, замороженные ягоды, фрукты и насекомые, много-много чистой воды, души, теневые навесы — всё, чтобы помочь животным пережить зной», — рассказали в зоопарке.

Одними из самых активных любителей водных процедур оказались муравьеды.

В Калининградском зоопарке рассказали, почему муравьед «хлебает мыльную воду».