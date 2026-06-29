Эксперт Маркин предупредил об опасности старых аккаунтов в соцсетях

Заброшенные страницы в социальных сетях и мессенджерах представляют серьезную угрозу для пользователей, поскольку злоумышленники активно используют их для рассылки спама и мошеннических схем. Об опасности старых профилей предупредил специалист по информационной безопасности Максим Маркин в разговоре с «Лентой.ру».
Старые учетные записи часто имеют слабую защиту и не используют двухфакторную аутентификацию, что значительно облегчает их взлом. После получения доступа аферисты крадут личные данные владельца и начинают рассылать его друзьям просьбы одолжить деньги.
Эксперт посоветовал полностью удалять ненужные профили вместо их простой деактивации, так как только полное удаление гарантирует уничтожение данных. Перед этой процедурой необходимо обязательно отвязать банковские карты и сохранить всю важную информацию.
Для защиты активных страниц рекомендуется установить сложный уникальный пароль и включить двухфакторную аутентификацию с привязкой актуальных контактов. Также следует регулярно завершать подозрительные сессии и проверять электронную почту на предмет попадания в базы утечек.
Найти забытые регистрации можно с помощью поиска по почтовому ящику с использованием ключевых фраз о подтверждении адреса или успешной регистрации. Дополнительным способом обнаружения старых сервисов является просмотр сохраненных паролей в браузере или специализированном менеджере.
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