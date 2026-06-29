Эксперт Маркин предупредил об опасности старых аккаунтов в соцсетях

Заброшенные страницы в социальных сетях и мессенджерах представляют серьезную угрозу для пользователей, поскольку злоумышленники активно используют их для рассылки спама и мошеннических схем. Об опасности старых профилей предупредил специалист по информационной безопасности Максим Маркин в разговоре с «Лентой.ру».