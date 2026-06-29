Спикер Думы Нижнего назвал молодёжные палаты кадровым резервом страны

Председатель Молодежной палаты при гордуме Алексей Филимонов рассказал коллегам, что после объединения Нижнего Новгорода с Кстовским районом состав палаты вырос до 39 человек по числу округов. За каждым активистом закрепили наставника из числа депутатов. Подобный подход помогает молодым парламентариям быстрее освоить специфику нормотворчества и эффективнее внедрять социальные инициативы на благо жителей.