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Спикер Думы Нижнего назвал молодёжные палаты кадровым резервом страны

Евгений Чинцов оценил итоги межрегионального заседания Ассоциации молодёжных парламентов ПФО.

В режиме видео-конференц-связи состоялось заседание Ассоциации молодежных палат при представительных органах административных центров ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы Нижнего Новгорода. Представители 14 городов обсудили расширение сотрудничества и новые практики наставничества.

Председатель Молодежной палаты при гордуме Алексей Филимонов рассказал коллегам, что после объединения Нижнего Новгорода с Кстовским районом состав палаты вырос до 39 человек по числу округов. За каждым активистом закрепили наставника из числа депутатов. Подобный подход помогает молодым парламентариям быстрее освоить специфику нормотворчества и эффективнее внедрять социальные инициативы на благо жителей.

Спикер городской Думы Евгений Чинцов подчеркнул, что видит в активистах надежных помощников в развитии муниципалитетов. «За активистами молодежных объединений — будущее, в котором диалог с обществом должен стать постоянным рабочим процессом», — заявил Евгений Чинцов, напомнив о важности регулярных встреч с гражданами для оперативного решения их запросов.

Ранее сообщалось, что дума Нижнего распределила дополнительные средства на важные проекты.