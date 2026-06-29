Нойер вошел в топ-5 по числу матчей на ЧМ, сравнявшись с Мальдини

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер вошел в пятерку лидеров по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира.
Голкипер вышел в стартовом составе на игру 1/16 финала против команды Парагвая, которая стала для него 23-й на мировых первенствах. Теперь он делит пятое место по этому показателю с итальянцем Паоло Мальдини. Больше матчей за всю историю турнира провели аргентинец Лионель Месси (29), португалец Криштиану Роналду, немцы Лотар Маттеус (оба — по 25) и Мирослав Клозе (24).
Нойеру 40 лет. Вратарь с 2011 года выступает за мюнхенскую «Баварию». Вместе с командой он 13 раз стал чемпионом Германии, 7 раз — победителем суперкубка страны, 6 раз — обладателем Кубка Германии, 2 раза — триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010).