Канадский завод дал сотрудникам выходные для игры в GTA VI

Канадская компания Edison Motors решила временно остановить работу предприятия в дни выхода долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI. Руководство объявило, что производство будет приостановлено 19 и 20 ноября 2026 года из-за массовых отпусков сотрудников, запланированных на этот период.
В компании объяснили, что такое решение приняли после оценки кадровой ситуации и ожидаемого снижения эффективности работы. Как отметили в Edison Motors, интерес коллектива к релизу GTA VI оказался настолько высоким, что сохранение стандартного графика могло привести к серьёзным сбоям в производственном процессе.
В официальном заявлении руководство с юмором прокомментировало ситуацию, отметив, что многие сотрудники заранее предупредили о намерении провести эти дни в виртуальном Вайс-Сити. В компании выразили надежду, что после игрового уикенда персонал вернётся к работе.
Ранее аналогичные меры предприняла американская компания Burger Motorsports. Производитель автотюнеров объявил о временной приостановке деятельности в день релиза игры Grand Theft Auto VI 19 ноября 2026 года из-за массовых заявок сотрудников на отпуск.