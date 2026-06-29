Канадский завод дал сотрудникам выходные для игры в GTA VI

В компании объяснили, что такое решение приняли после оценки кадровой ситуации и ожидаемого снижения эффективности работы. Как отметили в Edison Motors, интерес коллектива к релизу GTA VI оказался настолько высоким, что сохранение стандартного графика могло привести к серьёзным сбоям в производственном процессе.