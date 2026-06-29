Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHAMAN резко прокомментировал размер своих гонораров

SHAMAN заявил, что информация о его гонорарах за концерты преувеличена.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что сообщения о размере его гонораров сильно преувеличены. По его словам, доходы сопоставимы с заработком других артистов аналогичного уровня.

«Что касается гонораров, то они, конечно, преувеличены, раздуты. Я не зарабатываю ни больше, ни меньше других артистов такого же уровня», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

SHAMAN добавил, что не понимает, почему патриотическая позиция должна исключать возможность достойного заработка.

Ранее KP.RU сообщал, что гонорар за кассовый концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в российских регионах обходится прокатчикам в 5−6 млн рублей. Откровения певца на ТВ и исповедальные интервью стоят около 8 млн рублей.