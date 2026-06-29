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Вучич объяснил слова о последних днях на должности президента Сербии

Вучич напомнил о предстоящих в ближайшие месяцы выборах в Сербии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич разъяснил свои высказывания о последних неделях на посту президента Сербии, сообщает Danas.

«Что бы я ни делал и какое бы решение не принял, это будет прозрачно», — сказал он.

Вучич напомнил, что отставка с поста президента может произойти в конце июля. При этом, по его словам, окончательное решение будет зависеть как от позиции руководства ряда политических партий, так и от его собственных физических и моральных сил.

Президент Сербии также указал на грядущие выборы и подчеркнул, что не станет скрывать своих планов: если он решит побороться за кресло премьер-министра, то скажет об этом прямо и публично.

Ранее сербский лидер отметил, что 14 лет он добросовестно служил своей стране и народу республики во всех сферах. Вучич также подчеркнул, что Сербия для него дороже всего на свете.

Кроме этого, Вучич также пообещал активно участвовать в делах правящей партии и помочь ей победить на выборах со списком «Объединенная Сербия».

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