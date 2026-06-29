В Орловской области хотят продавать бензин по номерам машин

По его словам, «идет борьба не с количеством бензина», а со спросом, который «превышает от 30 до 50%» традиционное потребление. Он добавил, что жители сообщают о перекупах, которые приобретают бензин на АЗС, а затем реализуют его в очередях или размещают объявления о продаже на интернет-площадках по цене до 150−300 ₽ за литр. В связи с этим силовые органы начнут проводить рейды.