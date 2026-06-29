В Орловской области хотят продавать бензин по номерам машин

Власти региона намерены с ближайших выходных организовать отпуск бензина на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» по последним цифрам госномеров автомобилей. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По словам главы региона, окончательное решение примут на заседании оперативного штаба в среду. Если оно будет утверждено, новый порядок начнет действовать уже с субботы (4 июля).
Согласно схеме, в субботу заправиться смогут автомобили с номерами, оканчивающимися на 0 и 1, в воскресенье — на 2 и 3, и так далее — по дням недели. На одну машину будут отпускать не более 50 л топлива.
Для автомобилей из других регионов в Орле определят три АЗС, где будет осуществляться отпуск бензина. На сельских заправках власти организуют отдельные линии для жителей Орловской области. При этом для транспорта экстренных, специальных и служб действует право внеочередной заправки.
После стабилизации ситуации ограничения хотят отменить. «Та информационная кампания, связанная с нанесением врагов ударов по НПЗ, приобрела свой традиционный для нашей действительности формат, когда люди посчитали, что это повод для того, чтобы закупиться впрок», — считает господин Клычков.
По его словам, «идет борьба не с количеством бензина», а со спросом, который «превышает от 30 до 50%» традиционное потребление. Он добавил, что жители сообщают о перекупах, которые приобретают бензин на АЗС, а затем реализуют его в очередях или размещают объявления о продаже на интернет-площадках по цене до 150−300 ₽ за литр. В связи с этим силовые органы начнут проводить рейды.
Андрей Клычков также напомнил о рисках хранения больших запасов бензина в гаражах и квартирах в условиях жаркой погоды.
Отдельные решения приняты для муниципалитетов, где отсутствуют АЗС «Роснефти» и «Газпрома». Так, жители Сосковского района смогут заправляться в Нарышкино, Дмитровского — в Комаричах Брянской области, расположенных примерно в 8 км от районного центра, а Шаблыкинского — в Хотынецком районе.
Власти также завершают разработку электронного сервиса, который позволит в режиме реального времени узнать, на каких АЗС имеется топливо и сколько автомобилей ожидают заправки в очереди. Обсуждался также запрет на продажу бензина жителям других регионов.
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