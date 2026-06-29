AFP: Три человека пострадали в результате взрыва в Монако

В результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из них — в тяжелом состоянии. Об этом пишет AFP, ссылаясь на правительство княжества.
Как информирует BFMTV, сначала на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла появился неизвестный с рюкзаком, а затем прогремел взрыв. Подозреваемый сумел скрыться.
Накануне мощные торнадо один за другим пронеслись по Среднему Западу США. В результате инцидента есть жертвы.
Кроме этого, на территории фан-зоны чемпионата мира по футболу в Сан-Хосе произошла стрельба. Один человек погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.