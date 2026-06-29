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Врач Павлова раскрыла, почему даже в жару нельзя есть холодный борщ

Врач Елена Павлова заявила, что употребление холодного борща может вызвать резкий спазм в желудке.

Источник: Аргументы и факты

Употребление холодного борща может спровоцировать резкий спазм желудка и застой желчи, несмотря на очевидную пользу этого летнего блюда. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр и нутрициолог Елена Павлова.

Специалист подчеркнула, что холодная пища вызывает спазм желчевыводящих путей, поэтому суп необходимо предварительно согревать до комнатной температуры. Свекла при этом остается суперфудом для печени и крови благодаря высокому содержанию бетаина, беталаинов, пектина и клетчатки. Указанные вещества защищают гепатоциты от жирового перерождения, снижают системное воспаление и поддерживают микробиоту кишечника. Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом эксперт рекомендовала запекать корнеплод вместо варки для создания безопасного летнего рациона.

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