Врач Павлова раскрыла, почему даже в жару нельзя есть холодный борщ

Специалист подчеркнула, что холодная пища вызывает спазм желчевыводящих путей, поэтому суп необходимо предварительно согревать до комнатной температуры. Свекла при этом остается суперфудом для печени и крови благодаря высокому содержанию бетаина, беталаинов, пектина и клетчатки. Указанные вещества защищают гепатоциты от жирового перерождения, снижают системное воспаление и поддерживают микробиоту кишечника. Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом эксперт рекомендовала запекать корнеплод вместо варки для создания безопасного летнего рациона.