Умер Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. Спортсмен скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сказал инсайдер агентства. О причинах смерти спортсмена пока не сообщается.
Дмитриев завоевал золотые медали Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в паре с Натальей Мишкутенок и Олимпиады 1998 года в Нагано, выступая с Оксаной Казаковой.
За свою карьеру Дмитриев также становился чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и СССР. После завершения выступлений он занимался тренерской деятельностью и работал с российскими фигуристами.
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