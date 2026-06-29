Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию

Фигурист Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. Спортсмен скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сказал инсайдер агентства. О причинах смерти спортсмена пока не сообщается.

Дмитриев завоевал золотые медали Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в паре с Натальей Мишкутенок и Олимпиады 1998 года в Нагано, выступая с Оксаной Казаковой.

За свою карьеру Дмитриев также становился чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и СССР. После завершения выступлений он занимался тренерской деятельностью и работал с российскими фигуристами.

Ранее KP.RU сообщал о смерти участника четырех Олимпиад, совершившившего революцию в индустрии здоровья и фитнеса благодаря своему бизнесу в сфере спортивных клубов, Леса Миллса. Атлет умер в возрасте 91 года.