Times заявил, что российские танкеры начали оснащать вооружением

Россия якобы начала оснащать танкеры для перевозки сжиженного природного газа стационарными артиллерийскими установками. Об этом пишет газета The Times. По данным издания, это может делаться в ответ на участившиеся случаи пиратства со стороны европейцев.
«Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные страны решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится», — говорится в материале.
Автор уточняет, что установки могут использоваться для защиты от дронов и абордажа. Массовое применение подобного подхода на кораблях РФ, как отмечается, может существенно изменить тактику западных стран.
Как сообщало издание The Telegraph, британские власти планируют реализовать около 100 тонн российской нефти марки Urals с танкера Smyrtos, задержанного в июне. Лондон считает, что судно якобы причастно к российскому «теневому флоту».