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Победа на века: «Балтийский шторм» на выезде разгромил московский «Спартак» 104:0

Калининградские регбисты установили рекорд Высшей лиги России.

Источник: Клопс.ru

Калининградская команда «Балтийский шторм» установила не только клубный, но и вообще рекорд Высшей лиги чемпионата России по регби. В столице наши земляки разгромили московский «Спартак» со счётом 104:0. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Поединок прошёл с подавляющим преимуществом калининградцев. Уже к перерыву «Шторм» ураганом прошёлся по зачётной зоне соперника и повёл 38:0. Во второй тайме гости продолжили атаковать и ловить соперника на ошибках. В итоге, команда заработала 16 попыток, и ещё Алексей Тяглин заработал 24 очка дюжиной успешных реализаций.

После второго тура «Балтийский шторм» уверенно возглавляет турнирную таблицу. Имея разницу заработанных и пропущенных очков — +119.

В октябре 2025 года команда «Балтийский шторм» разгромила сборную Санкт-Петербурга в матче за третье место Высшей лиги чемпионата России по регби. Игра проходила на стадионе им. Юрия Шуляковского в Калининграде и завершилась со счётом 76:8.

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