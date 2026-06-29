Высота Эйфелевой башни внезапно выросла: что случилось

Высота Эйфелевой башни в жаркую погоду увеличивается примерно на 10 сантиметров из-за теплового расширения металла. Об этом сообщает RTL со ссылкой на архитектора Бертрана Лемуана.
«Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров», — сказал инженер.
Лемуан уточнил, что это около двух сантиметров на каждые 10 градусов. По его словам, это связано со свойствами пудлингового железа, из которого построена башня. Под воздействием тепла металл расширяется.
Ранее KP.RU сообщал, что Европу накрыла аномальная жара. В некоторых странах температура достигает 45 градусов. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за неделю в ЕС зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей, связанных с экстремальной жарой.