Печенье за $1,95 стоило рабочему места на заводе Ford

Только 12 июня оператор платёжных терминалов Aramark подтвердил представителям Ford, что автомат дал сбой и сотрудник действительно оплатил покупку в течение своей смены. Через несколько дней Кромму разрешили вернуться на работу и пообещали компенсировать потерю зарплаты за пять недель. Однако к тому моменту мужчина уже нашёл новое место — с оплатой $52,5 в час плюс бонусы против прежних $48 в час, причём работа оказалась ближе к дому. В 2025 году на заводе Ford он заработал суммарно более $200 тыс.