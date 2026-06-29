Печенье за $1,95 стоило рабочему места на заводе Ford

Американский автогигант Ford отстранил сотрудника завода в Луисвилле (штат Кентукки), проработавшего на предприятии 11 лет, после того как его обвинили в краже шоколадного печенья стоимостью $1,95. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на расследование Shifting Gears.
Инцидент произошёл 9 мая. По словам работника Курта Кромма, он подошёл к платёжному терминалу в заводском кафетерии, приложил дебетовую карту для оплаты печенья, но автомат выдал ошибку. Тогда мужчина перешёл к другому терминалу и успешно провёл платеж там. Однако через неделю Кромма вызвали в кабинет руководства, объявили об увольнении и вывели с территории завода в сопровождении охраны.
Представители Ford заявили, что располагают записями с камер видеонаблюдения, которые якобы зафиксировали факт неплатежа. Кромм отметил, что представитель профсоюза United Auto Workers (UAW) советовал ему извиниться, но он отказался. Ему указали на политику нулевой терпимости к кражам, которая уже стоила работы пяти другим сотрудникам.
Позже Кромм направил профсоюзному представителю скриншоты банковской транзакции, подтверждающей оплату. Однако профсоюз ответил лишь через две недели, заявив, что работодатель требует нотариального заверения банковских выписок.
Только 12 июня оператор платёжных терминалов Aramark подтвердил представителям Ford, что автомат дал сбой и сотрудник действительно оплатил покупку в течение своей смены. Через несколько дней Кромму разрешили вернуться на работу и пообещали компенсировать потерю зарплаты за пять недель. Однако к тому моменту мужчина уже нашёл новое место — с оплатой $52,5 в час плюс бонусы против прежних $48 в час, причём работа оказалась ближе к дому. В 2025 году на заводе Ford он заработал суммарно более $200 тыс.
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