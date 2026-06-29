Офтальмолог Егоров: при купании в линзах глазу угрожает амеба рода Acanthamoeba

Заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Алексей Егоров ответил, какие опасности таят в себе контактные линзы.
Данный способ коррекции зрения является достаточно безопасным инструментом и позволяет человеку обходиться без очков, однако только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации. Тем не менее, существуют ситуации, когда использование линз категорически противопоказано. К ним относятся любые воспалительные заболевания органов зрения, а также нарушение качества глазной поверхности — наличие повреждений или дефектов эпителия роговицы.
Купание в контактных линзах в открытых стоячих водоемах может привести к серьезным проблемам. Органам зрения угрожают микроорганизмы, они могут попасть под линзу — в частности, речь идет про свободноживущую амебу рода Acanthamoeba.
Для этого микроорганизма на линзах создаются благоприятные условия для размножения, что приводит к развитию акантамебного кератита. В беседе с 360.ru врач отметил, что это тяжелое инфекционное заболевание лечится очень тяжело.
Акантамебный кератит представляет собой опасную патологию роговицы, которая способна привести к необратимому ухудшению зрения, перфорации оболочки глаза и полной потере зрительной функции.
Для предотвращения подобных рисков офтальмолог настоятельно рекомендовал во время купания в прудах либо полностью снимать контактные линзы, либо сразу после выхода из воды удалять их и незамедлительно промывать глаза специальным антисептическим раствором для глаз.
А врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров объяснил, почему купание в грозу смертельно опасно и как спасти пострадавшего, если беда все же случилась. Даже если молния ударила не прямо в человека, а в воду рядом, ток быстро распространяется по поверхности водоема. Этого достаточно для остановки сердца, дыхания, потери сознания и утопления, пишет Life.ru.
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