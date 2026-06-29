Офтальмолог Егоров: при купании в линзах глазу угрожает амеба рода Acanthamoeba

А врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров объяснил, почему купание в грозу смертельно опасно и как спасти пострадавшего, если беда все же случилась. Даже если молния ударила не прямо в человека, а в воду рядом, ток быстро распространяется по поверхности водоема. Этого достаточно для остановки сердца, дыхания, потери сознания и утопления, пишет Life.ru.