Приберечь Неймара. Бразильцы с трудом победили японцев и вышли в ⅛ финала

Автор победного гола Мартинелли признался, что не может описать радость от победы над японцами. «Я не могу найти слов, чтобы описать радость, переполняющую мое сердце. Я видел, как все эти фанаты, мои родители, друзья, были на ногах, — сказал Мартинелли, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Я не могу это объяснить. Я понял, что у меня будет еще один шанс. Честно говоря, у меня просто нет слов. Я просто счастлив, что смог помочь команде, независимо от того, играю ли я на левом фланге или в центре. Самое главное — помогать команде».