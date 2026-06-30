Приберечь Неймара. Бразильцы с трудом победили японцев и вышли в ⅛ финала

Встреча прошла в Хьюстоне (США). В стартовом составе сборной Бразилии, как и в прошлых матчах на турнире, вышел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Он провел на поле всю встречу. Его одноклубник полузащитник Луис Энрике не вышел на поле. На этом турнире он принял участие только в одной игре.
Матч привлекал болельщиков интересной вывеской. Если бразильцы ожидаемо вышли из группы с первого места, то японцы на предварительной стадии показали очень качественную игру. Именно так японцы играли в начале матча с бразильцами, завладев преимуществом. Латиноамериканцы вышли на поле слишком расслабленными для матча плей-офф. Особенно с негативной точки зрения выделялся уже бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который нередко делал ошибки в передачах. Именно он был одним из виновников пропущенного мяча. Бразильцы перехватили мяч в центре поля, но правый защитник Данило ошибся в поперечной передаче, мяч подхватил японец Кайсю Сано. Он без труда обошел Каземиро и примерно с линии штрафной отправил мяч в правый нижний угол.
Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу японцев, бразильцы выглядели слабее организованной команды Японии. Еще одной проблемой стала травма Лукаса Пакеты. От японцев ждали борьбы, и они явно превосходили бразильцев, поэтому поменять главному тренеру бразильцев Карло Анчелотти что-то было тяжело.
После перерыва вместо Пакеты вышел Эндрик, и сборная Бразилии наконец включилась. Хотя играли бразильцы довольно упрощенно, перейдя на забросы, без красивых моментов не обходилось. Уже на 56-й минуте Каземиро вернул долг за свои ошибки, забив головой мяч после одной из таких подач от Габриэла. Японцы немного подсели под натиском бразильцев, и тут на арену вышел нападающий Винисиус — он начал разрывать атаку соперника разными финтами. В одной из атак Винисиус поймал сразу нескольких игроков на одном финте, вышел один на один с вратарем и пробил, но голкипер Дзион Судзуки смог отразить удар — мяч отлетел в штангу.
После этого стало понятно, что японцы подустали. Бразильцы стали дожимать соперника, но все-таки им не хватало точности в завершающей стадии. Казалось, что команды уже уйдут на дополнительное время, однако все изменила Ао Танаки. Футболист отобрал мяч рядом со своей штрафной и тут же его потерял, затем была выполнена передача в центр на Бруно Гимарайнса, который отдал пас Габриэлу Мартинелли, и тот забил.
Нет слов, одни эмоции.
Автор победного гола Мартинелли признался, что не может описать радость от победы над японцами. «Я не могу найти слов, чтобы описать радость, переполняющую мое сердце. Я видел, как все эти фанаты, мои родители, друзья, были на ногах, — сказал Мартинелли, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Я не могу это объяснить. Я понял, что у меня будет еще один шанс. Честно говоря, у меня просто нет слов. Я просто счастлив, что смог помочь команде, независимо от того, играю ли я на левом фланге или в центре. Самое главное — помогать команде».
Анчелотти отметил хладнокровие своей команды. Также он объяснил невыход Неймара, который после травмы впервые сыграл в прошлом матче. «Мы сохраняли хладнокровие, у нас было достаточно ресурсов как на поле, так и на скамейке запасных. Япония — непростой соперник, эта команда действует очень организованно и интенсивно. Я приберегал Неймара для дополнительного времени: он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять структуру игры, так как команда действовала хорошо», — сказал он.
Сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира. В последний раз бразильцы выиграли турнир в 2002 году. Также команда Бразилии в девятый раз подряд преодолела первый раунд плей-офф на чемпионатах мира, в последний раз не сумев это сделать в 1990 году — тогда проиграли аргентинцам (0:1).
В ⅛ финала сборная Бразилии сыграет с победителем встречи между командами Норвегии и Кот-д’Ивуара, которая состоится 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием бразильцев пройдет 5 июля.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнований является сборная Аргентины.