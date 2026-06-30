Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Мануйло и Савелия 30 июня на Солнцестой

Узнали приметы и запреты на 30 июня, когда отмечают день Мануйло и Савелия.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 июня вспоминает святых Мануйло и Савелия. В народе отмечают день Мануйло и Савелия. Но существует еще одно название — Солнцестой. Так, в указанную дату Солнце «застаивается» в зените дольше обычного.

Что нельзя делать 30 июня.

Запрещено срывать кувшинки, так как можно навлечь на себя неприятности. Не следует как давать, так и брать в долг. А еще не рекомендуется купаться в водоемах.

Что можно делать 30 июня.

По традиции, в указанный день не купаются, но обливаются водой. А еще 30 июня старались накрыть богатый стол на ужин. Как считали предки, чем больше блюд окажется на столе, тем богаче будет урожай.

Согласно приметам, радуга предсказывает хорошую погоду. В том случае, если кувшинки не поднялись из воды, то ждали резкого похолодания.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.

Тем временем власти сказали, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.

Кстати, в Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля.