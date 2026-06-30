Что можно и нельзя делать в день Мануйло и Савелия 30 июня на Солнцестой

Православная церковь 30 июня вспоминает святых Мануйло и Савелия. В народе отмечают день Мануйло и Савелия. Но существует еще одно название — Солнцестой. Так, в указанную дату Солнце «застаивается» в зените дольше обычного.
Что нельзя делать 30 июня.
Запрещено срывать кувшинки, так как можно навлечь на себя неприятности. Не следует как давать, так и брать в долг. А еще не рекомендуется купаться в водоемах.
Что можно делать 30 июня.
По традиции, в указанный день не купаются, но обливаются водой. А еще 30 июня старались накрыть богатый стол на ужин. Как считали предки, чем больше блюд окажется на столе, тем богаче будет урожай.
Согласно приметам, радуга предсказывает хорошую погоду. В том случае, если кувшинки не поднялись из воды, то ждали резкого похолодания.
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