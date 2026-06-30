Что нужно и нельзя делать в День трёх святых 30 июня 2026 года

Не давайте ничего в долг. Это самый строгий и единодушный запрет всех народных традиций. Нельзя давать в долг деньги и хлеб. Считается, что вместе с монетами или караваем вы отдаете из дома счастье, удачу и достаток. Давать в долг нельзя, а вот занимать самому — разрешается: это поможет улучшить финансовое положение. Что можно и нельзя делать в летний ретроградный Меркурий 2026Не оставайтесь в одиночестве. Из-за «особой духовной чуткости» дня человек в уединении становится легкой добычей для мрачных помыслов и искушений. Особенно опасно оставаться одному вечером. Проведите время в кругу семьи или друзей, смейтесь и радуйтесь — это лучшая защита от тоски. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинЗапрет на купание и контакты с водой. В этот день не рекомендуется купаться в открытых водоемах. Наши предки опасались лукавых русалок и водяных, которые накануне Ивана Купалы становятся особенно активными и могут заманить на глубину. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомОстерегайтесь «Маны» — духов-обманщиков. Категорически нельзя пускать во двор чужую корову, особенно если она выглядит странно или забрела сама. В народе говорили: «В шкуре гостьи — не корова, а бес». Также не стоит впускать в дом незнакомых старух или девушек. Считается, что в этот день по земле ходят колдуньи Маниха и Манья, способные навести чары. Почему у меня ничего не получаетсяНе выносите огонь из дома. Не передавайте незнакомцам спички, свечи или дрова. Считается, что так в жилище может проникнуть нечистая сила, которая опустошит ваш очаг. 7 вещей, из-за которых уходит удачаЗапрет на ссоры и злословие. Сплетни, клевета и громкие выяснения отношений в этот день имеют разрушительную силу. Негатив, выплеснутый 30 июня, словно бумеранг вернется к вам утроенной силой. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуДетям нельзя рвать кувшинки. По поверьям, эти цветы в конце июня распускаются именно в «русалочьих угодьях». Сорванный цветок может навлечь беду или привлечь злые силы к ребенку. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенку.