Взрыв произошел в Монако, пострадали три человека, двое тяжело ранены

В Монако в результате взрыва в жилом доме на улице Реверанда Пера Луи Фролла пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в местной полиции и правительство княжества.
Инцидент произошел около 21:00. По предварительным данным, камеры зафиксировали мужчину, который бросил рюкзак у входа в жилой дом и скрылся в направлении соседнего города Босолей.
Правительство Монако назвало взрыв, предположительно, результатом «злонамеренного действия», говорится в сообщении.
23 июня в небоскребе в деловом районе Мадрида произошел взрыв, после чего всех, кто находился в здании, эвакуировали. По данным журналистов, возгорание произошло в техническом помещении на 25-м этаже здания. На место случившегося прибыли пожарные, сотрудники полиции и врачи.
21 июня в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошел взрыв на одном из заводов в результате технической аварии.