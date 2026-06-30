Юрист Матюшенков: при продаже урожая дачники могут получить штраф

Ранее, юрист Сергей Демидов предупредил дачников о штрафах до 50 тыс. рублей за выращивание на участках опасных или инвазивных деревьев. Подобные санкции также могут быть применены за посадку растений в непосредственной близости от санитарных и охранных зон. Штраф налагается не просто за наличие дерева, а за нарушение установленных норм. К примеру, это может быть связано с тем, что растение создает угрозу для линий электропередач, газопроводов, близлежащих построек, пишет Царьград.