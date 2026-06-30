Юрист Матюшенков: при продаже урожая дачники могут получить штраф

Любой дачник обрадуется богатому урожаю, многие пытаются продать излишки. Юрист Дмитрий Матюшенков рассказал, когда это не возбраняется, а когда придется нести ответственность.
Продукцией, выращенной на своей земле, действительно можно торговать без регистрации индивидуального предпринимательства. Это указано в Федеральном законе № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Но важно соблюдать условия: не извлекать прибыль систематически, не нанимать рабочих, и продавать то, что вырастили на земле, принадлежащей вам по праву собственности или аренды.
Если продажи носят регулярный характер и сопровождаются рекламой, овощи и фрукты выращивают наемные рабочие, то подобные действия расценят как незаконное предпринимательство. Оно влечет за собой штрафы и конфискацию продукции.
Если речь идет о ведении хозяйства для личных нужд, а не о систематической коммерческой деятельности, платить не придется. Тогда не будет даже НДФЛ, но, чтобы воспользоваться льготой нужно, чтобы площадь участка не превышала 0,5 гектара.
Право на налоговую льготу подтвердит справка из местной администрации или правления садоводческого товарищества. С этим документом можно попасть на садоводческие рынки.
— Этот документ удостоверяет, что продукция действительно выращена владельцем участка и членами его семьи, что автоматически снимает вопросы со стороны налоговых органов, — говорит 360.ru Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист.
На свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и бахчевые культуры, выращенные в домашних условиях, не нужны сертификаты. А вот на мясную и молочную продукцию, потребуется разрешение ветеринарной службы.
Если дело дошло до штрафа, то за незаконное предпринимательство можно получить наказание по разным статьям КоАП РФ. Штрафы составляют от пары тысяч рублей и сопровождаются конфискацией продукции.
Ранее, юрист Сергей Демидов предупредил дачников о штрафах до 50 тыс. рублей за выращивание на участках опасных или инвазивных деревьев. Подобные санкции также могут быть применены за посадку растений в непосредственной близости от санитарных и охранных зон. Штраф налагается не просто за наличие дерева, а за нарушение установленных норм. К примеру, это может быть связано с тем, что растение создает угрозу для линий электропередач, газопроводов, близлежащих построек, пишет Царьград.
А врач-кардиолог, терапевт Полина Урбан рассказала в беседе с aif.ru, что должно быть в аптечке в дачный сезон. Чаще всего в дачный сезон случаются порезы, ожоги, укусы насекомых или внезапная боль. Во время хозяйственных работ произойти может что угодно, а вдали от города медицинская помощь может оказаться недоступна.