Эксперты спрогнозировали «смену парадигмы» на рынке ипотеки в России

В конце июня «Известия» со ссылкой на документ, который рассылался банкам (также есть у РБК), сообщили, что власти ограничат срок действия условий льготной ипотеки 15 годами с момента выдачи кредита, после чего ставка вернется к рыночной. Кроме того, предполагается, что ставки будут различаться в зависимости от количества детей в семье и региона, где будет покупаться жилье. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составят 12% — для семей с одним ребенком, 10% — с двумя детьми, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки планировалось установить в диапазоне 2−10%, следует из документа. Для заемщиков, вносящих не менее 50% стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи. Проект властей также предполагает повышение ставки для заемщиков, которые не оформят регистрацию по месту жительства в приобретенном жилье в установленный срок.